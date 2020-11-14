Прокуратура начала проверку после взрыва газа в колодце в Москве

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Прокуратура проводит проверку после инцидента на юго-западе Москвы, где в ходе выполнения работ на территории нежилого объекта пострадали два человека. Об этом ТАСС в субботу сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

"В ходе проверки, проведение которой поручено Черемушкинской межрайонной прокуратуре, будут уставлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению трудового законодательства, а также правил охраны труда и техники безопасности", - сказала она.

Нефедова отметила, что, по предварительным данным, в субботу двое мужчин 38 и 50 лет пострадали при выполнении работ на территории нежилого объекта на улице Бутлерова. Один из мужчин госпитализирован.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что утром в субботу во время проведения ремонтных работ из-за скопления газа в колодце на улице Бутлерова произошел взрыв с последующим горением кабеля.