В центре Москвы проверили еще 43 заведения на соблюдение запрета работы ночью

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Более 40 заведений в центре Москвы проверили в ночь на 22 ноября на предмет соблюдения запрета работы после 23:00. Об этом журналистам в воскресенье сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Дмитрий Горбачев.

"ОАТИ совместно с представителями департамента торговли и услуг Москвы проведен рейд по предприятиям общественного питания в ночное время суток. В ходе рейда было проверено 43 предприятия общественного питания, в нескольких были выявлены случаи, когда организации не были закрыты, а в зале находились посетители. С руководством проводились профилактические беседы, посетители рассчитаны, учреждения были закрыты. Административных мер к учреждениям применено не будет", - сказал Горбачев.

Он пояснил, что в ночь на 22 ноября были проверены ночной клуб "Ленинград" и заведения на Пятницкой улице, в частности бар "Жига-Дрыга", рестораны "Тануки" и KFC.

"В результате обследования выявлено, что букмекерская контора BetBoom, расположенная на Пятницкой улице, нарушала указ мэра Москвы о работе в ночное время. В отношении данной организации начата работа по привлечению к административной ответственности", - отметил Горбачев.

С 13 ноября до 15 января в Москве усилены меры по предотвращению распространения коронавируса. С 23:00 до 06:00 в городе запрещена работа кафе и ресторанов, ночных клубов. Организациям, работа которых связана с очным присутствием граждан, рекомендуется ввести систему QR-кодов.