В Москве с начала года наезд на пешехода стал одним из распространенных видов ДТП

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Наезд на пешехода стал одним из наиболее распространенных видов ДТП в Москве за десять месяцев текущего года, чаще всего такие аварии происходили на востоке и юго-востоке столицы. Об этом ТАСС во вторник сообщили в управлении столичной Госавтоинспекции.

"По результатам анализа состояния аварийности за 10 месяцев 2020 года одним из преобладающих видов ДТП является наезд на пешехода. Значительная часть таких происшествий отмечается на территории Восточного и Юго-Восточного административных округов Москвы", - сказали в управлении. В ГИБДД отметили, что наибольшем уровнем пешеходной аварийности отличаются районы Соколиная Гора, Сокольники, Люблино и Кузьминки.

25 ноября на территории Восточного и Юго-Восточного административных округов пройдет профилактическое мероприятие "Пешеход", в ходе которого инспекторы ДПС проверят соблюдение правил дорожного движения пешеходами и водителями. Кроме того, особое внимание будет уделено таким нарушениям, как переход улиц в неположенном месте, на красный сигнал светофора и перед близко идущим транспортом.

Во вторник около 13:30 мск в районе дома 18 по улице Маршала Бирюзова столкнулись два автомобиля, после чего одна из машин выехала на тротуар, где сбила пешеходов. Два человека пострадали, еще один от полученных травм погиб.