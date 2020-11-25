В Москве за сутки госпитализировали 1 635 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Всего 4 685 случаев заражения коронавирусом выявили в Москве за последние сутки, 1 635 человек были госпитализированы. Об этом сообщили в среду в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу.

"В столице подтверждено 4 685 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализированы 1 635 пациентов с COVID-19. На искусственной вентиляции легких в больницах Москвы находятся 440 человек", - уточнили в штабе.

Согласно последним данным, 8,5% среди заболевших - дети, 42,5% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,8% - от 46 до 65 лет, еще 12,4% - от 66 до 79 лет. Также 3,8% среди заболевших - старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Оперативный штаб напомнил о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, а также школьникам 6-11 классов и студентам, обучающимся дистанционно. В общественных местах необходимо носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 571 102 случая заражения, выздоровели 422 189 человек, умерли 8 530.