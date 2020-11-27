Власти Москвы: переговоров о доступе страховых компаний к системе видеонаблюдения нет

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Страховые компании не обращались к столичным властям с просьбой о предоставлении им доступа к системам видеонаблюдения, подобных переговоров не ведется. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы.

Ранее СМИ сообщили, что в столице ведется разработка проекта по предоставлению страховщикам доступа к городским камерам.

"Информация о том, что ДИТ Москвы ведет переговоры о предоставлении страховым компаниям доступа к городской системе видеонаблюдения, не соответствует действительности. ДИТ не ведет подобных переговоров, обращений по данному вопросу в департамент в 2020 году не поступало", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, ДИТ ранее сообщал, что доступ к единому центру хранения и обработки данных, куда поступают записи с камер, имеют только уполномоченные сотрудники правоохранительных органов и органов исполнительной власти. Система защиты информации ГИС ЕЦХД построена в соответствии с действующими нормативными правовыми актами в области обеспечения безопасности государственных информационных систем и информационных систем персональных данных, имеет аттестат соответствия требованиям по безопасности информации.