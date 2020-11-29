В Москве ожидается похолодание

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Зимняя погода придет в Москву 2 декабря. Температура понизится на 5-6 градусов, однако снега не ожидается, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Со среды значительные изменения, погода уже будет зимней. То есть зима опоздает со своим началом всего лишь на один день. Во-первых, и днем, и ночью температуры будут отрицательными, начнет заметно повышаться давление, вероятность солнца большая. Температура понизится на 5-6 градусов", - сообщил он.

Однако, по словам Вильфанда, снега в столице не ожидается, так как погоду будет определять антициклон как минимум до субботы. "Это [понижение температуры] связано с тем, что будет наблюдаться восточный процесс, но не в полном размере. Это редко бывает именно зимой, когда антициклон, который формируется над Сибирью, начинает распространяться на запад. Именно с востока приходит погода", - отметил метеоролог.

В понедельник и вторник погода в Москве будет теплой - температура будет на 5 градусов выше нормы.

По данным Гидрометцентра, в понедельник днем в столице прогнозируется 1-3 градуса тепла, во вторник - от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, в среду - от двух градусов тепла до нуля, в четверг и пятницу - от 6 до 1 градусов мороза, в субботу - от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.