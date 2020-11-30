В Москве за сутки выявили 6 511 заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Новые 6 511 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве за сутки, всего с начала пандемии в столице выявили 605 724 заразившихся. Об этом сообщили в понедельник журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Днем ранее в Москве было выявлено 6 798 инфицированных.

За сутки в столице выписаны по выздоровлению 5 073 пациентов, 74 человека умерли.

За все время вылечились 452 184 человека, 8 902 умерли. В настоящее время в столице продолжают лечение 144 638 человека.

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