В Московскую усадьбу Деда Мороза отправили более 700 писем от детей и взрослых

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Более 700 писем прислано в Московскую усадьбу Деда Мороза за время акции "Почта Деда Мороза", которая проходит в столице с 18 ноября. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе усадьбы.

"С 18 ноября более 700 писем прислали дети и взрослые в усадьбу Дедушки Мороза. Письма присылают не только в печатном формате, но в и электронном, такая услуга тоже популярна. В этом году к нам дошли письма уже из США, Москвы, Рязани, Тюменской области", - рассказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, более 300 писем были принесены детьми именно в Московскую резиденцию Деда Мороза.

"Пишут не только дети, но и взрослые. Чаще всего мы получаем письма от авторов в возрасте от двух до 70 лет. В этом году дети просят у Дедушки Мороза очень разные вещи. Например, новые телефоны, щенков, брошку в форме "зубика" для мамы, термобелье для папы, специальное автомобильной кресло с подогревом и многое другое", - сказал собеседник агентства.

Также в этом году пришло письмо из Иркутской области. В нем девочка попросила подарить новый аэропорт для мамы, так как она работает в старом аэропорте и на работе очень холодно.

Отправить послание Деду Морозу можно и традиционным способом - по обычной почте. Для этого нужно написать на бумаге о своих мечтах и планах, положить письмо в конверт. На конверте указать адрес получателя: 109472, Москва, Кузьминский лес, Волгоградский проспект, владение 168 д, Дедушке Морозу. Также важно не забыть написать свое имя и обратный адрес с почтовым индексом. Все бумажные письма можно будет отправить до 15 января. Ответы на них придут в течение зимы.