Инвестор планирует вложить в развитие части бывшей промзоны в Москве около 40 млрд рублей

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Более 40 млрд рублей планируется инвестировать в развитие части промышленной зоны "Коровино" в Москве, где будет создано до 13 тыс. рабочих мест. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Правительство Москвы заключило с частным инвестором, компанией "Интеко", договор о комплексном развитии части промзоны "Коровино" на севере столицы. Это первое в России соглашение, заключенное по результатам аукциона на комплексное развитие территории промзоны, и второе в Москве в рамках проектов КРТ. На участке площадью более 35 га планируется построить объекты промышленного и общественно-делового назначения, максимальная площадь которых может составить более 600 тыс. кв. м. Инвестиции в реорганизацию промзоны планируются в размере порядка 40 млрд рублей, налоговые поступления в бюджет составят около 3,8 млрд рублей в год", - приводит пресс-служба слова заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он уточнил, что на площадке для горожан будет создано до 13 тыс. новых рабочих мест. Правительство Москвы подписало с инвестором контракт на право реализации проекта КРТ на сумму 201,2 млн рублей.

Как добавил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, реорганизация промзоны будет завершена до 2035 года. Благодаря КРТ на месте остановившего свою работу Домостроительного комбината №7, неиспользуемых промышленных объектов и складов появятся действующие производства, для которых может быть выделено до 350 тыс. кв. м зданий и общественно-деловая застройка площадью до 250 тыс. кв. м.

"В общей сложности все проекты КРТ могут дать городу около 500 тыс. рабочих мест и почти 3 трлн поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций в реализацию проектов составит около 7 трлн рублей. На данный момент в проработке правительства Москвы находится 122 территории", - добавили в пресс-службе.

О КРТ

Комплексное развитие территорий промзон - механизм развития неэффективно используемых и неиспользуемых промышленных территорий города Москвы.

Первый договор о комплексном развитии промышленной территории "Октябрьское поле" был подписан в столице летом 2020 года. Инвестор вложит в проект 14 млрд рублей и построит объекты общей площадью почти 174 тыс. кв. м, а также создаст более 500 новых рабочих мест для москвичей. На территории 6 га появится технопарк, а также офисные здания, жилье, два детских сада, школа и поликлиника. Срок его реализации рассчитан на шесть лет, но инвестор планирует завершить строительство раньше - до 2024 года.