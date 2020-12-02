Московский зоопарк выбрал имена для двух детенышей домашних яков

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Двух телят яка в Московском зоопарке назвали Амур и Нуар. Имена были выбраны по итогам конкурса, который проводился зоосадом в социальных сетях с 20 ноября по 1 декабря, об этом в среду сообщили в пресс-службе зоопарка.

"В соцсетях нам прислали сотни вариантов имен для наших маленьких яков. Среди них были чудесные - добрые и смешные, яркие и трогательные. Среди всех мы решили выбрать имена Амур и Нуар", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Амур родился 5 ноября. У него примечательный окрас, в частности, на ногах у теленка белые "штанишки", а на лбу белое пятно в форме сердца, поэтому он получил такое романтичное имя. Второй теленок родился 13 ноября. Шерсть младшего яка имеет черный окрас. У него не менее красивое имя - Нуар.

"Малыши уже подросли и окрепли. Их даже познакомили - посадили в один вольер, где они живут вчетвером со своими мамами - Ассоль и Пижмой", - отмечается в материале.

Московский зоопарк с 20 ноября по 1 декабря провел конкурс на выбор имен двух телят яка. Свои идеи горожане оставляли в комментариях к фотографиям новорожденных детенышей в социальных сетях учреждения.