Около 1,8 млн пассажиров воспользовались скидками на проезд по двум линиям метро Москвы

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Почти 1,8 млн пассажиров Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий воспользовались сниженными тарифами на проезд в Московском метрополитене за первый месяц эксперимента. Об этом сообщил ТАСС заместитель мэра Москвы по транспортному комплексу Максим Ликсутов.

"С момента старта проекта "Время ранних", 2 ноября, скидкой воспользовались около 1,8 млн пассажиров. Ежедневно ее получают более 83 тыс. человек. Пассажиропоток в утренние часы пик на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях метро за счет пассажиров, изменивших свое время поездки на время со скидкой, снизился сейчас почти на 2,5%", - заявил он.

Заммэра добавил, что станциями-лидерами по разгрузке на вход в час пик с момента начала проекта стали "Жулебино", "Пролетарская" и "Тушинская". На каждой из них стало примерно на 5-6% пассажиров меньше, чем обычно.

"Абсолютный максимум мы зафиксировали на станции "Беговая" 11 ноября - там количество пассажиров в утренний час пик снизилось на 8%", - отметил Ликсутов.

Ранее он сообщал, что вопрос об увеличении скидки на проезд для участников проекта пока не рассматривается. Решение о масштабировании проекта будет приниматься по итогам реализации пилота.

О проекте

Скидки в размере до 50% (22 рублей) на проезд вне часа пик экспериментально ввели на двух линиях Московского метрополитена 2 ноября. Сниженный тариф будет действовать для пассажиров, которые войдут на любую станцию Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий с момента открытия до 07:15 мск и с 08:45 мск до 09:15 мск. Скидка предоставляется только в рабочие дни. Эксперимент продлится до 2 июля 2021 года.

Как отмечал мэр столицы Сергей Собянин, эксперимент по предоставлению пассажирам скидки на проезд до 50% в столичной подземке - первый в России. По его словам, цель данного проекта - снизить нагрузку в час пик и дать возможность лучше соблюдать социальную дистанцию в метро. В Московском метрополитене уточнили, что благодаря эксперименту снижение загрузки вагонов на данных линиях в утренние часы может составить до 7%, а график движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии приблизится к идеальному.

Таганско-Краснопресненская линия выбрана для проведения пилотного проекта, так как она является наиболее востребованной, что особенно заметно в утренние часы. Некрасовская линия участвует в проекте в связи с тем, что на южном участке она дублирует Таганско-Краснопресненскую линию.