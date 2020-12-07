В Москве 450 специалистов выявляют контактировавших с больными коронавирусной инфекцией

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Колл-центр по выявлению контактировавших с больными коронавирусной инфекцией работает в Москве с апреля, в нем работают 450 специалистов. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы уделяем большое внимание эпидемиологическому расследованию каждого случая новой коронавирусной инфекции, наша цель - максимально выявить всех, с кем контактировал заболевший, чтобы пресечь цепочку распространения вируса. Для этого в городе работает специальный кол-центр: 450 специалистов в постоянном режиме общаются с заболевшими, помогают восстановить круг их контактов. Их в свою очередь оперативно информируем, что им внимательно надо следить за состоянием своего здоровья, а при первых симптомах обращаться к врачу. Только с октября операторы обзвонили уже почти 250 тыс. заболевших и выявили более 360 тыс. контактных лиц", - сказала Ракова.

По ее словам, кроме того, с середины октября в Москве заработал колл-центр по приему входящих звонков от зараженных и тех, кто общался с ними в течение последних 14 дней. Это позволило дополнительно установить более 600 новых контактных.

Заммэра напомнила, что колл-центр начал свою работу в апреле этого года с целью обзвона заболевших коронавирусной инфекцией и уточнения местонахождения, места работы или учебы, номера рейса и даты прилета, если зараженный вылетал в другую страну или перемещался по территории России, а также выявления совместно проживающих с заболевшим лиц.

С октября сотрудники колл-центра также обзванивают заболевших для уточнения мест посещения за последние две недели, а также выявления тех, с кем эти жители могли контактировать, например, совместно проживающих родственников, друзей, соседей. Операторы также интересуются, соблюдал ли зараженный перчаточно-масочный режим в общественных местах.

Основная задача колл-центра - своевременное выявление контактировавших с больными коронавирусной инфекцией. Это позволяет минимизировать распространение вируса, оперативно информировать москвичей о необходимости соблюдения режима самоизоляции и исключить развитие тяжелых форм заболевания. Жители с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция могут проинформировать о своих контактах за последние 14 дней по телефону горячей линии 8(495)870-45-09.