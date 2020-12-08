Около 10% москвичей не носят маски и перчатки в магазинах и транспорте

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Доля москвичей, которые носят маски и перчатки в местах массового скопления людей, незначительно изменилась по сравнению с июнем. Порядка 90% жителей столицы пользуются средствами индивидуальной защиты в магазинах, транспорте и других общественных местах, сообщил ТАСС во вторник первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг.

"Большинство москвичей, около 90%, соблюдают перчаточно-масочный режим, но есть и нарушители. Тем не менее 10% нарушителей - это достаточно, чтобы подвергать [других] риску заболевания коронавирусом. Поэтому напоминаем москвичам о необходимости носить маски и перчатки, а также минимизировать возможные контакты", - сказал Немерюк.

Он добавил, что в Москве на постоянной основе проводятся проверки предприятий и организаций на предмет соблюдения сантребований, а также рейды по местам массового скопления людей с целью контроля за соблюдением перчаточно-масочного режима - в магазинах, торговых и развлекательных центрах, в общественном транспорте, кафе, ресторанах, фитнес-центрах, кинотеатрах и театрах, а также в других общественных местах.

Ранее Немерюк сообщал ТАСС, что с введением масочно-перчаточного режима в Москве доля покупателей в столичных магазинах, которые носят средства индивидуальной защиты, возросла с 72% до 97% за период с 11 по 14 мая, а нарушения масочного и перчаточного режима на предприятиях торговли столицы в эти дни были единичны. В середине июля маски и перчатки носили только 68% посетителей магазинов, а в начале июня их доля возросла до 94%, говорил глава департамента торговли и услуг.

О штрафах

Ношение масок и перчаток стало обязательным в магазинах и транспорте, на предприятиях и в общественных местах столицы с 12 мая.

30 ноября начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков сообщил ТАСС, что с начала осени в Москве было зафиксировано 174 тыс. нарушений масочно-перчаточного режима.

Штраф за нарушение масочного и перчаточного режима для физических лиц на предприятиях Москвы, в том числе в магазинах и торговых центрах, составляет 4 тыс. рублей. Магазины обязаны отказывать в обслуживании покупателям без масок и перчаток. Если те отказываются надевать их или покинуть магазин, сотрудники вправе вызвать полицию.

Штраф за отсутствие масок и перчаток в общественном транспорте столицы составляет 5 тыс. рублей. Роспотребнадзор запретил пускать в общественный транспорт Москвы пассажиров без средств индивидуальной защиты (СИЗ), даже если они уже оплатили поездку, с 16 октября.

Взыскание за несоблюдение санитарных норм при действующем режиме повышенной готовности на рабочих местах для работодателя - юридического лица составляет от 100 до 300 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 30 до 50 тыс. рублей. За соблюдением исполнения закона в сфере торговли следят сотрудники профильного департамента, а также префектур и управ. За контроль над предприятиями, которые находятся в зданиях, отвечает Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости, за контроль над площадками на открытом воздухе - Объединение административно-технических инспекций.