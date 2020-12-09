В Москве открылась подача заявлений на заключение брака в 2021 году на необычных площадках

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Молодожены могут подать заявление на заключение брака в 2021 году на необычных площадках Москвы, для церемонии бракосочетания доступны 30 мест. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ЗАГС.

"В Москве открылась подача заявлений на регистрацию брака на необычных площадках столицы на 2021 год. Регистрация брака в необычных местах города была мечтой многих молодоженов. После открытия в 2019 году первых 20 площадок популярность таких регистраций только возрастает. С начала запуска проекта на необычных площадках прошло около 12 тыс. торжественных церемоний заключения брака. Это более 20% от общего количества торжественных церемоний в отделах ЗАГС по пятницам и субботам", - приводятся в сообщении слова исполняющей обязанности начальника Управления ЗАГС Москвы Светланы Уханевой.

Она отметила, что сейчас для молодоженов доступны более 30 необычных локаций, список которых планируется пополнить в 2021 году. Кроме того, для пар доступно более 4 тыс. свободных мест и открыты даты для подачи заявления на каждые выходные следующего года. Для регистрации брака на необычных площадках на 2021 год открыто более 50% слотов. Так, например, даты на выбор доступны парам в усадьбе Муравьевых-Апостолов. Там можно будет провести торжественную церемонию бракосочетания в три красивые даты, которые выпадают в следующем году на воскресенье: 21.02.21, 08.08.21 и 12.12.21.

"Для молодоженов уже открыта подача заявления на регистрацию брака в особняке "Роял", особняке на Волхонке, храме Матроны, усадьбе Н. С. Третьякова и усадьбе "Остафьево". Для молодоженов доступны даты на выбор до конца года. Также возможно подать заявление в современное пространство "Согласие-Холл", рестораны "Савой" и "Гусятникоff". Среди башен "Москвы-сити" для подачи заявления открыты даты для заключения брака в башне "Око". Каждый месяц в башне смогут пожениться около 30 пар, в летние месяцы эта цифра увеличится", - перечислили в пресс-службе.

Также в списке площадок находится Останкинская телебашня. Торжественные церемонии здесь проводятся с мая по октябрь в связи с погодными условиями и мерами безопасности. Кроме того, будет доступна подача заявления на заключение брака в Центре искусств храма Христа Спасителя, а также в "Лофт-холле" и на Центральном московском ипподроме.