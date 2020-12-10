Детеныши лесных драконов впервые появились в Московском зоопарке

"Малыши редчайших ящериц - лесных драконов - появились в Московском зоопарке в середине ноября. Всего вылупилось шесть детенышей хамелеонового гоноцефала, их пол мы определим чуть позже. Это по-настоящему уникальное событие. Нам известен только один случай, когда удалось добиться размножения лесных драконов в неволе", - приводятся в сообщении слова гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Посетители Московского зоопарка смогут увидеть детенышей редких ящериц - лесных драконов, которые почти не размножаются в неволе. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада в четверг.

По ее словам, дело в том, что эти ящерицы требуют много внимания и ухода. В зоопарке постарались создать для них идеальные условия и, наконец, впервые дождались потомства.

Как пояснили в пресс-службе, хамелеоновый гоноцефал - это вид ящериц из семейства агамовых. Живет в тропических лесах Юго-Восточной Азии. За необычный внешний вид его назвали лесным драконом. В природе гоноцефалы живут в кронах деревьев и питаются насекомыми, которых удается поймать. В зоопарке их кормят сверчками, также они получают необходимые витамины.

У хамелеоновых гоноцефалов могут быть разные цветовые вариации: от светло-коричневого до ярко-зеленого. По мере роста они меняют окраску. При всей своей внешней показываемой агрессии они чувствительны к стрессам. В частности, из-за этого очень редко размножаются в неволе. А в природе их численность совсем невелика.