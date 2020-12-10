Порядка 250 км дорог построили в Новой Москве в 2012-2020 годах

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Около 250 км дорог построили в Новой Москве за восемь лет. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного стройкомплекса.

"Новая Москва развивается не только как часть города, но и как независимый центр экономической активности. В Новой Москве с 2012 года построили 250 км дорог, открыто восемь станций метро, инвестиции в строительство составили 1,77 трлн рублей. С 2012 года на новых территориях создано 255,3 тыс. рабочих мест, <...> до 2025 года это число возрастет до 574,2 тыс., а к 2035 году достигнет 1 млн", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что на присоединенных территориях Москвы создаются новые центры притяжения - точки роста. При этом 64% работающего населения Новой Москвы работают около дома. Кроме того, к 2035 году объем инвестиций в проекты развития Новой Москвы составит 7 трлн рублей.

"С июля 2012 года за счет присоединения новых территорий площадь столицы увеличилась в 2,4 раза. На данный момент в Московской агломерации проживает 20 млн человек, к 2030 году ожидается рост населения агломерации в 11%", - заключили в пресс-службе.