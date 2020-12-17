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В Москве утвердили новые составы 123 территориальных избирательных комиссий

Срок их полномочий - пять лет

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Более 120 территориальных избирательных комиссий в столице сформировали заново. Соответствующие решения были приняты Московской городской избирательной комиссией в ходе заседания в четверг, сообщил председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

"Решения приняты. Комиссии сформированы", - сказал Ермолов в ходе заседания.

Как ранее сообщил ТАСС зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, в декабре текущего года у 123 из 128 территориальных избиркомов в Москве закончились полномочия. В каждую из них сегодня были переназначены 14 человек. Срок полномочий вновь сформированных избиркомов - пять лет.

Оставшиеся пять комиссий расположены в Новой Москве и Зеленограде (районы Троицкий, Новомосковский, Сосенский, Крюково и Силино). Эти комиссии сформированы позднее остальных, они продолжат работать в действующих составах до окончания срока их полномочий.

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