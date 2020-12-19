Ремонт Большого Каменного моста в Москве планируют завершить в 2021 году

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Специалисты проводят работы по ремонту и реставрации Большого Каменного моста в Москве, их планируется завершить в 2021 году. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Петр Бирюков.

Он отметил, что первая часть работ на мосту уже завершена. В субботу будет открыто движение по отремонтированному участку дороги.

"Хотелось бы подчеркнуть, что работы идут со значительным опережением графика. Мы полагаем, что до конца 2021 года, а может быть и раньше, все работы на объекте будут выполнены. И мы получим обновленный капитальный объект, который будет украшать наш город", - сказал Бирюков.

По его словам, на объекте одновременно работают до 200 человек, более 50 из них - с различной техникой. Работы проводятся как на мосту, так и с баржи под ним.

Как подчеркнул заммэра, работа по мостовым сооружениям - это плановая и системная работа в Москве. Ежегодно ремонтируется от пяти и больше крупных мостовых объектов. За последние 10 лет около половины мостовых сооружений приведены в нормальное техническое состояние.

"Это отдельная программа, которая включает в себя не только мостовые сооружения и дорожное полотно, но и все коммуникационные коллекторы, которые проходят по мостам, это, конечно же, огромное количество пешеходных переходов, как наземных, так и подземных. Сейчас все они отремонтированы и приведены в нормальное состояние", - добавил Бирюков.