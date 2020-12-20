Бару "Культура" в центре Москве грозит штраф за нарушение мер профилактики COVID-19

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Бар "Культура" на Маросейке могут оштрафовать на 300 тыс. рублей или закрыть на срок до 90 суток за выявленные нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Ян Поповский.

"В ходе проведения совместного рейда полиции и ОАТИ был обнаружен бар "Культура" по адресу: улица Маросейка, дом 6-8, строение 8, который продолжал работу и обслуживал посетителей сегодня в 1:58 ночи. Работа заведения была приостановлена, посетители были рассчитаны и им было предложено покинуть заведение. В баре было порядка 30 человек", - сказал Поповский.

Он добавил, что заведению грозит штраф до 300 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда.