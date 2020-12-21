Скульптуре "Рабочий" на башне гостиницы "Пекин" в Москве вернули исторический облик

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Московские реставраторы вернули исторический облик скульптуре "Рабочий" на башне гостиницы "Пекин". Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.

По данным ведомства, летом 2020 года реставраторы провели противоаварийные работы на башне гостиницы "Пекин". Специалисты привели в порядок декоративные панно, балясины, скульптуры и другие архитектурные элементы. Еще тогда они обратили внимание на скульптуру "Рабочий", современное состояние которой не соответствовало историческому облику. Было принято решение восстановить его. Для этого реставраторы обратились к экспертному сообществу и поиску фотографий для воссоздания.

"Сегодня реставраторы завершили работы по скульптуре "Рабочий", вернули исторический облик, и она вновь украшает знаменитую башню. Специалисты сняли с нее все красочные слои, счистили шпатлевку до оригинального слоя бетона, расчистили швы и сквозные отверстия. После герметизации стыков заполнили полости скульптуры скрепляющим составом, чтобы не допустить коррозии металла и повысить ее прочность. Наибольшие утраты затронули голову скульптуры "Рабочий". Так, из оригинального сохранились только часть затылочной плоскости и внутреннее заполнение", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Для восстановления исторического облика реставраторы провели трехмерное сканирование фигуры. Ручным инструментом небольшими фрагментами демонтировали докомпоновки.

"Доподлинно неизвестно, в какой период скульптура "Рабочий" стала выглядеть именно так. Специалисты утверждают, что в 1990-е годы или в начале 2000-х. Мы понимали, что оставлять ее в таком виде нельзя. Реставраторы обратились к экспертам для того, чтобы найти архивные материалы. Благодаря найденной кинопленке в Мультимедийном комплексе актуальных искусств с документальными съемками гостиницы "Пекин" 1949 года, мастерам удалось восстановить исторический облик скульптуры", - рассказал руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

О гостинице

Гостиницу "Пекин" построили в 1956 году по проекту главного архитектора Москвы Дмитрия Чечулина, чтобы подчеркнуть дружеские отношения между СССР и Китаем. Часть интерьеров была выполнена в китайском стиле, а при самой гостинице работал единственный ресторан, где можно было попробовать блюда азиатской кухни.

Здание гостиницы - объект культурного наследия регионального значения.