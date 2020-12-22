Новую архитектурно-художественную подсветку установили на Останкинской телебашне в Москве

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Новую уникальную систему архитектурного освещения установили на Останкинской башне в Москве. Оборудование даст возможность проводить световые праздничные шоу, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

"На главном небоскребе страны установили новейшую систему архитектурного освещения, аналогов которой нет ни на одной башне мира. Новая подсветка станет самой высокой в Европе, а также самой высокой художественно-архитектурной подсветкой в мире, которая эксплуатируется в условиях низких температур. Новое оборудование подчеркнет уникальную форму самого высокого сооружения Европы и усилит ее эстетический эффект", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что новое оборудование дает возможность проводить световые праздничные шоу, которые Останкинская телебашня планирует по случаю различных государственных праздников и значимых культурных событий. В новой системе архитектурного освещения телебашни предусматриваются различные режимы работы, в том числе ночной, праздничный и свободный.

"По всей высоте полукилометровой конструкции башни на кронштейнах, перилах и на полу балконов смонтировали светотехническое оборудование: светодиодные прожекторы с разноцветной динамической подсветкой - всего более 550 различных источников света. Осветительные приборы способны менять цвет, формировать луч призмами, проецировать изображения, создавать яркие вспышки и движение луча. Светильники предназначены для архитектурного освещения фасадов, поэтому обеспечивают высокую яркость наружного освещения", - пояснили в РТРС.