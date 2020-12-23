Более 27 тыс. заявок поступило на горячую линию в Москве по вопросу доставки лекарств

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Специалисты горячей линии по коронавирусу в Москве получили более 27 тыс. обращений от горожан о доставке медицинских рецептурных препаратов. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы в среду.

"Доставка льготных лекарств - одна из самых востребованных социальных услуг, предоставляемых на горячей линии комплекса социального развития. За 86 дней работы колл-центра было принято 26,8 тыс. обращений от москвичей о доставке медицинских рецептурных препаратов", - говорится в сообщении.

Чаще всего за получением социальной услуги по доставке льготных лекарств обращаются жители ЗАО. На втором месте по количеству таких обращений — СВАО.

"Сотрудники комплекса социального развития прилагают максимум усилий, чтобы у горожан, соблюдающих домашний режим, не было необходимости покидать дом и подвергать себя риску. Социальные работники ежедневно посещают поликлиники, чтобы забрать и доставить льготные лекарства старшему поколению и людям с хроническими заболеваниями. Большинство заявок на доставку медицинских препаратов выполняются в тот же день", - приводятся в сообщении руководитель департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

Горячая линия комплекса социального развития Москвы работает ежедневно с 08:00 до 21:00. Получить консультацию или сделать заказ можно по телефону: +7 (495) 870-45-09.