В Москве продолжит работу в новогодние праздники горячая линия по COVID-19

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Московская горячая линия по коронавирусу продолжит работать в новогодние праздники в обычном режиме. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"Впереди Новый год и длинные новогодние выходные. Несмотря на праздничные дни, горячая линия по коронавирусу не будет прекращать свою работу. Во время новогодних каникул кол-центр продолжит работать в стандартном режиме. Как и сейчас, звонки будут приниматься ежедневно с 08:00 до 21:00", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Она отметила, что представители старшего поколения и люди с хроническими заболеваниями будут обеспечены всем необходимым, чтобы их пребывание дома было максимально комфортным и безопасным. Не будут останавливать свою работу и кол-центр для доноров плазмы с антителами к COVID-19, и горячая линия для горожан с нарушениями слуха.

Кол-центр по вопросам коронавируса начал работать в марте. Он создан для того, чтобы старшее поколение, люди с хроническими заболеваниями и из других групп риска могли не беспокоиться о походах в магазины, аптеки и поликлиники. За период с 23 марта по 26 июня на нее поступило 1 295 890 звонков, было оформлено 512 709 социальных услуг.

"В конце сентября горячая линия возобновила прием заявок. Жители, которым рекомендовано соблюдать домашний режим, могут позвонить и заказать бесплатную доставку льготных лекарств, продуктов, товаров первой необходимости, медицинских препаратов и кормов для животных. Кроме того, открыт прием заявок на доставку дров в дачные и жилые загородные дома", - отмечается в сообщении.

Москвичи почти 27 тыс. раз обратились к социальным работникам по вопросу доставки льготных лекарств. Сотрудники кол-центра комплекса социального развития приняли более 1,5 млн звонков. С 26 сентября социальным работникам было передано 114 149 обращений по вопросу предоставления социальных услуг. Около 80% заказов выполняют в день их поступления. Самые сложные и нестандартные заявки отрабатывают в течение одного-трех дней.