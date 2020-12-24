Более 375 тыс. раз москвичи оформили СНИЛС в центрах госуслуг в 2020 году

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Специалисты центров госуслуг в Москве за 2020 год помогли оформить СНИЛС москвичам более 375 тыс. раз. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе центров "Мои документы".

"На этой неделе пенсионному фонду России исполнилось 30 лет. Одна из самых популярных услуг ведомства, за которой обращаются посетители центров "Мои документы", - получение СНИЛС. В этом году ею воспользовались свыше 375 тыс. раз. Услуга предоставляется в центрах госуслуг в день обращения", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что для получения СНИЛС, а также при его восстановлении или замене заявителю потребуется предоставить специалисту только удостоверение личности. Законного представителя заявителя попросят предъявить его паспорт и документы, подтверждающие полномочия.

"Для родителей второго или последующих детей будут полезны такие услуги пенсионного фонда как оформление государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и прием заявления на распоряжение его средствами", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что с этого года в офисах "Мои документы" посетителям также стала доступна услуга подачи сведений о транспортном средстве в ФГИС "Федеральный реестр инвалидов". Специалисты центров всегда готовы помочь заявителям получить, в том числе, следующие услуги пенсионного фонда: установление и выплата пенсий, получение справки о размере пенсий и других выплат, предоставление сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, содержащихся в его индивидуальном лицевом счете, прием заявлений при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений и другое.

В центрах госуслуг горожане могут получить более 270 государственных услуг, 98% из них предоставляется по экстерриториальному принципу. В офисах продолжает действовать перчаточно-масочный режим.