В Москве для ветеранов организуют предновогоднюю прямую линию

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Прямую линию из Музея Победы в Москве запустят 25 декабря для ветеранов Великой Отечественной войны. В ходе мероприятия артисты прочтут воспоминания детей, которые прошли годы войны, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Московского продюсерского центра.

"В пятницу, 25 декабря, в рамках проведения в России Года памяти и славы состоится прямая линия из музея Победы. Ветеранов Великой Отечественной войны поздравят с наступающим Новым годом и дадут старт Всероссийской социальной акции "Последние свидетели". Арт-платформа Московского продюсерского центра в структуре департамента культуры города Москвы организует прямую линию с чтением сохранившихся детских воспоминаний о Великой Отечественной войне", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что также к участникам акции присоединятся финалисты Всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена" в номинациях "Помни" и "Делай добро!".

"Ветераны станут почетными зрителями прямого эфира. Специально для этого каждому из них будет предоставлен и установлен комплект оборудования, необходимый для осуществления трансляции и дистанционного общения с детьми-участниками акции. Благодаря современным технологиям люди, совершившие подвиги во имя Отечества, смогут адресно поделиться и рассказать свою историю, которая наполнена слезами, радостями и гордостью", - добавил собеседник агентства.

Акция организована при поддержке департамента культуры Москвы, департамента труда и социальной защиты населения Москвы, госкорпорации "Росатом", Центрального музея Победы, Роспатриотцентра.