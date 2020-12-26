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Пандемия COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1 774 пациентов с коронавирусом

На ИВЛ в больницах города находятся 569 человек

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. В общей сложности 7 480 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Москве за последние сутки, 1 774 пациента госпитализировали. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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"В столице подтверждено 7 480 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1 774 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 569 человек", - сказали в штабе.

Там уточнили, что 10,8% среди заболевших - дети, 40,8% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,3% - от 46 до 65 лет, еще 13,3% - от 66 до 79 лет. Также среди заболевших 4,8% - люди старше 80 лет. Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.

Оперативный штаб напомнил также о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, а также школьникам 6-11 классов и студентам, обучающимся дистанционно. В общественных местах необходимо носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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