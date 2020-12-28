ГУМ-каток на Красной площади 31 декабря будет работать по сокращенному графику

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. ГУМ-каток на Красной площади в Москве 31 декабря будет открыт до 18:15, сообщили ТАСС в пресс-службе катка.

"В последний день года, 31 декабря, ГУМ ждет гостей с 10:00 до 20:00. В свою очередь, ГУМ-каток 31 декабря будет работать до 18:15. А 1 января ГУМ закрыт, зато каток начнет работать с 11:30 часов", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что во время новогодних каникул со 2 по 8 января каток будет ждать гостей с 10:00 до 23:00.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе ВДНХ, с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года изменится график работы некоторых площадок главной выставки страны. В связи с введенными ограничениями массовые развлекательные мероприятия проводиться не будут. Всем посетителям необходимо соблюдать меры безопасности, установленные Роспотребнадзором.

"31 декабря каток ВДНХ на Главной аллее работает с 10:00 до 15:00 и с 17:00 до 22:00. 1 января с 15:00 до 23:00. В остальные дни новогодних каникул действует режим выходного дня - с 10:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что до 15 января приостановлено посещение центров "Космонавтика и авиация" и "Слово", Музея ВДНХ, ИМК "Буран", Музея кукол, павильона "Рабочий и колхозница", Музея Востока, Музея кино, комплекса "Техноград", центра "Пчеловодство". Не проводятся мероприятия в Доме культуры, Шахматном клубе, Театре сказок, павильоне № 67.