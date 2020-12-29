В Москве завершился капитальный ремонт Электрозаводского моста

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили капитальный ремонт Электрозаводского моста на востоке столицы, сообщил ТАСС во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"В рамках ремонта был выполнен достаточно большой объем работ, в том числе восстановлены все несущие конструкции моста, проведена замена поперечных балок и опорных частей пролетных строений, сделана гидроизоляция проезжей части и тротуаров", - сказал он.

По словам заммэра, в ходе работ на сооружении обновили системы водоотведения, деформационные швы, лестничные сходы, чугунные ограждения и все опоры освещения. На заключительном этапе на проезжей части было уложено прочное асфальтобетонное покрытие.

Бирюков подчеркнул, что работы на Электрозаводском мосту проводились с частичным ограничением движения автотранспорта, полностью объект не закрывался.

Электрозаводский мост через Яузу был построен в 1954 году. Он соединяет улицы Большая Семеновская и Гастелло, обеспечивает развязку в двух уровнях транспортных потоков, движущихся по набережным Яузы и пересекающим ее улицам.