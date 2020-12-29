Новым директором театра "Содружество актеров Таганки" в Москве назначена Ирина Апексимова

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Директором театра "Содружество актеров Таганки" в Москве стала Ирина Апексимова. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе столичного департамента культуры.

"Директором театра "Содружество актеров Таганки" назначена Ирина Апексимова. Руководившая театром 12 лет Наталья Альшевская приняла решение остаться заведующей труппой театра, которую она возглавляет с 2014 года", - рассказали в пресс-службе департамента.

По словам Апексимовой, решение департамента культуры позволит консолидировать управление двумя театральными зданиями, которые изначально являлись одним целым. "Таганка создавалась как единый театральный комплекс с двумя сценами. Но в силу известных причин театр оказался разделен. Тем не менее все эти годы он оставался единым объектом с общими коммуникациями и универсальными имущественными проблемами. Теперь есть возможность обеспечить эффективное управление этим единым театральным комплексом со всеми его техническими и административными сложностями", - добавила она.

По ее словам, планы на сезон в обоих театрах уже утверждены, театры работают.

В свою очередь художественный руководитель театра Модерн Юрий Грымов отметил, что решение департамента о назначении современное и правильное.

"Преемственности впрямую, "без швов" не бывает. Допустим, приходит в театр новый человек, руководитель. Он не может и не должен копировать предшественника. Это как язык общения: мы говорим друг с другом на одном языке, но все мы говорим по-разному. Вся суть - в интонациях, акцентах, паузах", - добавил он.

Также и художественный руководитель театра на Малой Бронной Константин Богомолов сообщил, что считает решение о назначении Апексимовой логичным и перспективным.

"Логичное [решение] потому, что Ирина доказала свою эффективность как театральный менеджер. Перспективное потому, что театр этот был расколот когда-то в результате недопонимания, обид и амбиций. Сегодня эти недопонимания и амбиции должны остаться в прошлом. Театр должен сделать первый шаг к своему воссоединению, к тому, чтобы стать наконец единым целым: и человечески, и творчески, и архитектурно", - привели в департаменте слова Богомолова.

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