В Москве за сутки госпитализировали 1 726 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Московские врачи госпитализировали 1 726 пациентов с коронавирусом за сутки. Об этом в среду сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"В столице подтверждены 5 105 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализированы 1 726 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 519 человек", - говорится в сообщении.

По данным штаба, 8,1% среди заболевших - дети, 39,4% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,6% - от 46 до 65 лет, еще 14,4% - от 66 до 79 лет. Также 5,5% среди заболевших - люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлены 803 203 случая заражения, из них 5 105 за последние сутки. Выздоровели 621 292 человека, умерли 11 136.