Движение на МКАД в районе Бесединского моста восстановили

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Движение транспорта на МКАД в районе Бесединского моста и на 24-м километре восстановлено. Об этом сообщается в воскресенье в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение транспорта восстановлено по всем рядам", - говорится в публикации о возобновлении движения в районе Бесединского моста.

Ранее сообщалось, что на внешней стороне 18-го километра МКАД в районе Бесединского моста грузовые автомобили не могли справиться с подъемом. Движение на участке в сторону улицы Капотня осуществлялось по трем левым рядам на внешней стороне МКАД и было затруднено на 7 км.

Кроме того, освобождена проезжая часть по внутренней стороне МКАД, где ранее наблюдались затруднения из-за грузовых автомобилей, которые застряли на подъеме в районе пересечения с Каширским шоссе.