ГБУ "Ритуал" впервые с 2012 года открыло в Подмосковье кладбище для погребения москвичей

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Новое Ястребковское кладбище введено в эксплуатацию в Одинцовском районе Московской области. Кладбище на момент открытия первой очереди рассчитано на 14 тыс. мест, сообщил ТАСС во вторник директор ГБУ "Ритуал" Артем Екимов.

"Это современное кладбище, планировка которого осуществлялась с первичной ориентировкой на обеспечение удобного для людей формата организации прощания на месте захоронения и последующего посещения. На кладбище устроена максимально проникающая и широкая сеть твердых покрытий и исключено возникновение череды затрудняющих доступность и искажающих эстетику металлических оград", - сказал Екимов.

Он уточнил, что Ястребковское кладбище расположено в Одинцовском районе на западе Московской области. На данный момент введена в эксплуатацию первая очередь. Благоустроено 8 га, общая площадь некрополя составит 30 га.

"Благоустройство велось 1,5 года. За это время было уложено порядка 22 тыс. кв. м твердых покрытий, в том числе и на межквартальных дорожках. Ведутся работы по благоустройству второй очереди. Могильный участок на кладбищах такого типа должен соответствовать единой системе захоронений без установки оград. В результате кладбище становится более эстетичным и приспособленным для механизированной уборки территории", - пояснили ТАСС в пресс-службе учреждения.

Там уточнили, что это первое с 2012 года новое кладбище, открытое для погребения москвичей. Ранее производилось только точечное расширение существующих некрополей. Новое кладбище рассчитано на 14 тыс. захоронений. Все работы от проектирования до благоустройства были произведены силами ГБУ "Ритуал".

Добраться до Ястребковского кладбища на автомобиле можно по Можайскому шоссе. Также предусмотрен маршрут на общественном транспорте от железнодорожной станции "Кунцево" (в Можайском направлении) до станции "Звенигород", далее от остановки "Санаторий МК" на автобусе №28 до остановки "Ястребки".