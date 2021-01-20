Интерактивная фотогалерея павильона "Макет Москвы" на ВДНХ пополнится 50 новыми объектами

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Специалисты павильона "Макет Москвы" на ВДНХ добавят в интерактивную фотогалерею уникального объекта еще 200 фотографий 50 новых объектов. В новой версии гости павильона смогут увидеть фотографии храмов на Соборной площади Кремля, а также дневные и ночные съемки Киевского, Ярославского, Казанского и Ленинградского вокзалов, сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики города.

"Сейчас посетителям "Макета Москвы" на ВДНХ доступно около 400 фотографий 100 объектов, расположенных на макете. Их можно подробно рассмотреть в четырех разных режимах освещения - дневном, ночном, а также с подсветкой и без нее. После окончания работы, в интерактивную галерею добавятся еще 200 фотографий 50 новых объектов, в том числе новые фото Донского монастыря, концертного зала "Зарядье", Нескучного сада, Лефортовского парка и многих других", - приводятся слова руководителя столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

Он отметил, что появятся не только фото отдельных строений, но и панорамы города. Новые фотографии можно будет посмотреть на экранах двух электронных информационных киосков.

Посетители павильона смогут получить информационную справку о макете на двух языках: русском и английском. Также предусмотрена возможность увеличения миниатюры зданий на экране для детального изучения качества и точности исполнения макета. До конца текущего года планируется выпустить в свет фотоальбом о макете Москвы. На сегодняшний день площадь экспозиции павильона "Макет Москвы" составляет 429 кв. м.

Сейчас для входа в павильон необходимо отсканировать камерой своего смартфона QR-код, который вывешен при входе или отправить СМС-сообщение с кодовым словом на короткий номер 7377. Одновременно в помещении могут находиться не более 30 человек. Вход свободный.