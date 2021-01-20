На Краснопресненской набережной в Москве появится башня-"кристалл"

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Москомархитектура одобрила проект башни-"кристалла" в Центре международной торговли (ЦМТ) на Краснопресненской набережной. Двум зданиям третьей очереди строительства выдано свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения, рассказал ТАСС в среду главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"В прошлом этот проект поддержал архитектурный совет города Москвы, он действительно очень интересный, и я уверен, что что уровень реализации будет на высоте. Мы получим современное дополнение к силуэту города в виде башни кристаллической формы. Кроме того, появится прогулочная зона, которая будет вести к набережной", - пояснил Кузнецов.

По его словам, в рамках проекта построят два офисных здания высотой 57 и 200 м. Башня будет иметь сложную скульптурную форму, придающую всему комплексу запоминающийся вид.

На нижних этажах обоих корпусов откроются кафе и магазины, а на самом верху - смотровая площадка. Остальные площади будут отданы для офисов и вспомогательных помещений. Также предусмотрен трехэтажный подземный паркинг.