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В Москве ожидается до одного градуса тепла 22 января

По прогнозам синоптиков, в городе также пройдут небольшие осадки. Местами возможны туман и голодед

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Облачная погода с небольшими осадками и температурой около нуля градусов ожидается в пятницу в Москве, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В пятницу температура в Москве составит от минус одного градуса до плюс одного градуса. В Подмосковье столбики термометров не опустятся ниже отметки минус три градуса.

"Местами туман, гололед", - говорится в сообщении Гидрометцентра. Желтый уровень опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве и Подмосковье до 12:00 мск субботы, из-за гололеда - до 21:00 мск пятницы.

Скорость южного ветра не превысит 10 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 745 мм ртутного столба.

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