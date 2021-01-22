Сотрудники "Мосводостока" помогли уткам на юго-западе Москвы пережить морозы

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Жители столичного района Северное Бутово обратились к специалистам за помощью из-за замерзающих уток у пруда. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУП "Мосводосток".

Отмечается, что в сильные морозы произошло полное замерзание Малого Качаловского пруда, поэтому зимующие там дикие утки оказались отрезанными от доступа к открытой воде, где они согреваются и добывают пропитание. Возникла угроза жизни птиц из-за риска примерзнуть ко льду.

"Мосводосток" оперативно отреагировал на вызов местных жителей и организовал широкую полынью с открытой водой. Благодаря поддержке коммунальных служб водоплавающие птицы смогли безопасно пережить сильные крещенские морозы", - говорится в сообщении.

Жителям Москвы также напомнили, что выход на лед запрещен. В связи с этим сотрудники предприятия предприняли дополнительные меры безопасности для предотвращения выхода людей на лед. Помимо запрещающих знаков, установленных на пруду еще в начале зимнего сезона, полынья для уток дополнительно огорожена сигнальными лентами. Предприятие призывает граждан не делать попыток самостоятельного выхода на лед, а звонить в соответствующие коммунальные службы города.