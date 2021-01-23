Ко Дню студента на ВДНХ подготовили образовательную программу и интерактивы

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Онлайн-занятия, экскурсии и розыгрыш билетов на каток состоятся на ВДНХ в День студента. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе главной выставки страны.

"25 января отмечается День российского студенчества. Для учащихся вузов главная выставка страны подготовила подборку онлайн-занятий по разным специальностям. Среди них образовательные лекции, уроки и мастер-классы от центров "Слово" и "Космонавтика и авиация", "Технограда", проекта "Знание. ВДНХ". Также всех желающих ждут бесплатные обзорные экскурсии, а студентов - розыгрыш билетов на каток ВДНХ", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что для студентов-филологов и лингвистов специальную онлайн-лекцию "Как и когда мы учим свой родной язык?" представит Центр славянской письменности "Слово", она пройдет в выходные накануне Дня российского студенчества. На официальном сайте центра "Космонавтика и авиация" для студентов профильных вузов доступны видеоролики образовательного проекта "Уроки космоса", зрителей ждут увлекательные беседы его автора, летчика-космонавта Федора Юрчихина, с коллегами и учителями - Владимиром Джанибековым, Виктором Савиных, Мусой Манаровым, Алексеем Овчининым, Сергеем Рязанским и другими звездными гостями. Они рассказывают о тернистом пути к первым полетам на орбиту, экспериментах и экстремальных ситуациях в экспедициях, а также разработках, сделавших страну лидером мировой космонавтики.

"На портале [ВДНХ] еженедельно выходят онлайн-лекции познавательного цикла "Космос по выходным" и материалы от команды экскурсоводов центра. В блоге #КосмосИзДома можно узнать, где учат на космонавтов, что такое космическое право и что интересного в сфере покорения космоса произошло в 2020 году", - добавили в пресс-службе.

Тех, кто выбрал своей профессией анимацию, приглашает на мастер-классы инновационно-образовательный комплекс "Техноград". 23 января участники онлайн-занятий научатся создавать 2D- и 3D-персонажей, узнают об основах текстурирования виртуальных миров и освоят базовые инструменты профессиональных графических программ. 24 января на мастер-классах комплекса ждут будущих веб-разработчиков. Пользователям расскажут, как запускать серверы, настраивать их функционал и устанавливать сайты. Полная программа и предварительная регистрация доступны на официальном сайте "Технограда".

Обучение и розыгрыш

"В День студента, 25 января, в 18:00 павильон "Книги" на ВДНХ покажет интервью преподавателя Московской школы кино, члена правления Союза кинематографистов России Аддиса Гаджиева. Спикер расскажет о специфике такой специальности, как сценограф, о том, как получать образование и быть востребованным в профессии, а также поделится опытом и историями кинематографического и театрального закулисья. Интервью пройдет в рамках онлайн-проекта "Диалоги под куполом", посмотреть его можно будет на странице выставки в Facebook. Ведущий - Никита Чисников, основатель фестиваля ShortShot Fest", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что учащимся архитектурных факультетов могут быть интересны видеолекции образовательной программы "Знание. ВДНХ", которые доступны на ее официальном сайте. Зрители узнают о самых утопичных архитектурных проектах СССР 1920-х годов, откуда взялся московский модерн, как реставрировали знаменитый Дом Наркомфина и как устроены самые большие памятники столицы: "Рабочий и колхозница", "В ознаменование 300-летия российского флота" и монумент Победы. Часть лекций программы посвящена и самой ВДНХ - ее первому архитектору Вячеславу Олтаржевскому, советской архитектуре начала 1950-х и достижениям инженерии. Также на сайте программы будущие дизайнеры одежды могут прослушать лекции о пяти великих кутюрье XXвека и их легендарных домах моды, узнать о конструктивистских экспериментах в советской моде.

"На сайте и на странице парка "Россия - моя история" в Instagram публикуются материалы, которые рассказывают о самых ярких событиях и малоизвестных фактах в истории страны. А на официальном канале центра океанографии и морской биологии "Москвариум" в YouTube можно познакомиться с серией познавательных видеороликов из цикла "Энциклопедия Мирового океана". Ихтиологи, тренеры и экскурсоводы центра расскажут о самых необычных водных обитателях со всех уголков планеты, их характерных особенностях, ареале, рационе питания, а также особенностях их взаимоотношений с людьми", - отметили в пресс-службе ВДНХ.

Кроме того, к празднику интерактивная выставка "Робостанция" подготовила подарок всем Татьянам, которые отмечают именины. В выходные 23 и 24 января для них бесплатный вход на экспозицию роботов. Также 25 января в 15:30 и 18:00 по территории ВДНХ пройдет бесплатная обзорная экскурсия для всех желающих. Посетители узнают интересные факты о главных символах выставки, остановятся у павильонов дружественных республик, познакомятся с современным зонированием и назначением комплекса. Для участия необходима предварительная регистрация. Количество человек в группе ограничено правилами безопасности.

"В этот же день на странице выставки в Instagram начнется розыгрыш бесплатных билетов на каток ВДНХ. Принять участие могут студенты всех форм обучения. Для этого нужно будет отметить друга, с которым хочешь пойти на каток, под постом о старте. Пятерых победителей определят случайным отбором 29 января, каждый из них получит по два входных билета", - заключили в пресс-службе.