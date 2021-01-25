Число безработных в Москве снизилось на 34% в декабре 2020 года

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Число безработных в Москве уменьшилось на 34% в декабре 2020 года. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По словам заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова, число официально зарегистрированных безработных снижается третий месяц подряд. За декабрь 2020 года этот показатель в столице снизился на 34%. С начала октября число безработных москвичей уменьшилось в два раза, сообщил Ефимов.

По состоянию на 29 декабря уровень зарегистрированной безработицы в Москве составил 1,3%, что ниже уровня начала ноября на 1,48 процентного пункта.

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова отметила, что развитие партнерских отношений службы занятости с бизнес-сообществом позволило нарастить количество вакансий до 260 тыс. Созданная ранее гибкая система службы занятости, привлечение ведущих работодателей столицы и адресный подход к каждому кандидату ускоряет процесс успешного трудоустройства, заявила она. В прошлом году мы помогли найти работу свыше 175 тыс. человек, с начала 2021 года трудоустроены уже более 3 тыс., подчеркнула заместитель мэра Москвы.

Она также отметила, что Москва помогает трудоустроиться разным категориям жителей. Так, для оказания содействия в поиске работы нужно обратиться в центр занятости населения "Моя работа".