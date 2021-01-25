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На станции метро "Новые Черемушки" открыли турникеты из-за роста пассажиропотока вдвое

С момента открытия и до 9:30 станцией воспользовались 14,5 тыс. пассажиров

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Пассажиропоток на станции Московского метрополитена "Новые Черемушки" увеличился почти вдвое. Благодаря открытым турникетам удалось избежать столпотворения людей, сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

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"Итоги первого утра закрытия участка Калужско-Рижской линии показали, что комфортнее всего добираться по Бутовской, Серпуховско-Тимирязевской линиям метро. Больше всего вырос пассажиропоток на станции "Новые Черемушки". С момента открытия и до 09:30 мск ей воспользовались 14,5 тыс. пассажиров - в 1,7 раза больше, чем в прошлый понедельник. Мы временно открыли турникеты, чтобы не допустить большого скопления людей на этой станции", - говорится в публикации.

Там уточняется, что также пассажиров стало больше на станциях "Чертановская" Серпуховской-Тимирязевской (5%) и "Юго-Западная" Сокольнической линии (14%). Этими станциями рекомендуют пользоваться во время закрытия участка Калужско-Рижской линии.

"К 9 утра автобусы КМ перевезли почти 33 тыс. пассажиров - это много, поэтому, пожалуйста, пользуйтесь альтернативными маршрутами. Пожалуйста, по возможности откажитесь от поездок в час пик и не забывайте носить маску и перчатки в пути. Так вы бережете себя и окружающих", - отмечается в публикации.

Как пояснили в департаменте, закрытие участка необходимо для прокладки тоннеля будущей Большой кольцевой линии (БКЛ). Поезда курсируют от станции "Новые Черемушки" в центр и от станции "Беляево" на юг.

"Новая "Калужская" БКЛ сделает ваши поездки еще удобнее и быстрее. <...> На станции "Калужская" Калужско-Рижской линии станет свободнее на 40%; сама "оранжевая" линия после полного ввода БКЛ разгрузится на 15-18%; с БКЛ вы сможете экономить до получаса на пересадке на Серпуховско-Тимирязевскую линию", - заключается в публикации.

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