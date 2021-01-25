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В Москве спасли щенков, провалившихся в трубу на стройке

Их достали с помощью экскаватора

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Спасатели-добровольцы и строители вызволили с помощью экскаватора троих щенков, провалившихся в трубу на стройке в московском районе Печатники. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

На стройке у дома 35 по улице Полбина в техническую трубу опалубки фундамента провалились три щенка. Строители услышали, как они скулят, и обратились за помощью к спасателям.

"Щенята провалились глубоко вниз. Чтобы достать их экскаватором, пришлось снять часть грунта, оставшийся грунт, который не давал работать, убрали лопатами. После этого добровольцы "Спасрезерва" бензорезом выпилили часть трубы. Маленьких собачек передали заявителям", - сообщили в пресс-службе.

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