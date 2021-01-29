Строительство спортивного кластера "Воробьевы горы" планируют завершить в 2021 году

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Строительно-монтажные работы в рамках создания спортивного кластера "Воробьевы горы" планируется завершить в этом году. Об этом сообщил журналистам в пятницу руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"У нас буквально через Москву-реку [от "Лужников"] развивается огромный спортивный кластер "Воробьевы горы" по горнолыжным видам спорта. <...> По нашей части мы будем строить 40-метровый трамплин, три горнолыжных склона. Мы проходили там сложные геологические условия, мы завершили проектные изыскания, получили положительное заключение экспертизы, и в этом году приступим к строительно-монтажным работам", - сказал Загрутдинов.

Он уточнил, что часть трамплинов и спортивной инфраструктуры по горнолыжным видам спорта будет реализовываться инвестором, а часть - по адресной инвестиционной программе.

"Очень надеемся уже полноценно к следующему сезону подготовить эти горнолыжные склоны и трамплины к проведению соревнований. К концу этого года основные строительно-монтажные работы, задача поставлена, завершить", - сказал Загрутдинов.

Он отметил, что на данном объекте намечен большой объем сложных работ по укреплению склонов.

Как уточнили в пресс-службе департамента, к работам на объекте планируется приступить в феврале, планируемый срок завершения строительства - ноябрь текущего года. Здесь будут обустроены два трамплина: для прыжков на лыжах и для сноуборда, завершены работы по формированию трех горнолыжных трасс, устройству бугельной канатной дороги (ее длина по склону оставит около 130 м, пропускная способность - 900 чел. в час), строительству двухуровневого судейского домика и насосной станции системы искусственного снегообразования, устройству системы освещения трасс, благоустройству территории.