Спортивный кластер в Мневниковской пойме могут построить за семь лет

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Инженерно-строительные работы для спортивного кластера в Мневниковской пойме в Москве могут выполнить за пять-семь лет при условии стабильной ситуации с финансированием объекта. Строительные работы для серфинг-парка "Волна" могут начаться в 2022 году, сообщил журналистам в пятницу руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Предполагается огромный спортивный кластер [в Мневниковской пойме], причем, когда этот кластер до конца реализуется в городе, он не будет ничем уступать территории Лужников. На сегодняшний день на [его] территории располагаются порядка 15 объектов, из них у 10 объектов, если и не полностью финансирование городом, то софинансирование с участием города будет реализовываться. <...> Проект очень масштабный, большой, это предполагает большое участие инвесторов, и с учетом этого на таких [больших] территориях где-то пять-семь лет это будет реализовываться, если все на рынке будет складываться благоприятным образом", - сказал Загрутдинов, отметив, что в этот срок могут быть выполнены инженерно-строительные работы.

Он уточнил, что в этом году на территории Мневниковской поймы планируется ввести в эксплуатацию ФОК с бассейном и крытым катком. Также завершается разработка концепции по уникальному центру серфинга "Волна", где будут проводиться круглогодичные занятия и запроектирован песчаный пляж. По его словам, "волны будут серьезными", и это будет первый подобный спортивный объект на территории Российской Федерации. "[Серфинг-центр] "Волна" - проект реализовывается инвестором, многое зависит от него. <...> Я думаю, с учетом разработки концепции и сращивания схемы финансирования, это [начало строительства], наверно, будет начало следующего года", - ответил Загрутдинов на вопрос ТАСС о сроке начала строительства объекта.

Он отметил, что территория Мневниковской поймы - это "большая территория, которая включена в территорию "Большого Сити", которая начинается от "Сити" и продолжается до Мневниковской поймы". "Огромная территория, где разработан проект планировки", - пояснил он.

Загрутдинов добавил, что в Мневниковской пойме также приступают к строительству жилых домов по программе реновации, на стадии завершения находится разработка комплексной системы инженерных сетей. Затем планируется обеспечить данную территорию инженерной инфраструктурой, улично-дорожной сетью и только после этого приступать к строительству объектов спортивного кластера. Кроме того, в этом году на данной территории планируется ввести в эксплуатацию две станции метрополитена.

"Также продолжаются работы по разработке концепции центра керлинга на территории Мневниковской поймы. Очень огромная там у нас территория парка, внутри парка предполагается у нас большое благоустройство с воркаут-площадками, открытыми площадками для занятий спортом, в том числе пляжных видов. Также там будут располагаться у нас и ледовые дворцы, футбольное поле. Получается огромный кластер, на сегодняшний день у нас понимание есть, проект планировки разработан, потихоньку начинаем реализацию совместно с инвесторами", - сказал Загрутдинов.

О кластере

Как уточнили ТАСС в пресс-службе департамента, работа по формированию спортивного кластера на территории Мневниковской поймы идет полным ходом: строительство 10 из 15 объектов будет частично или полностью профинансировано за счет средств городского бюджета. "Их строительство позволит увеличить количество спортивных секций для жителей столицы и обеспечить эффективную подготовку большего числа спортсменов", - отметили в департаменте.

В настоящее время ведутся внутриотделочные работы в многофункциональном спортивном комплексе с катком и бассейном по адресу ул. Нижние Мневники, владение 8. Сдача объекта запланирована на II квартал 2021 года.

Подготовлена и находится в стадии согласования концепция серфинг-парка "Волна" с профессиональной установкой для круглогодичных занятий серфингом. Центр планируется оснастить уникальной системой генерации волн, а также оборудовать песчаный пляж, спа-комплекс, кроссфит, игровые площадки и другие помещения. Также выполнены предпроектные решения по Центру керлинга.

Кроме этого, предусмотрено строительство двух гребных баз с учебным модулем для проведения теоретических занятий, эллингами для хранения лодок, модулем с гребным бассейном, тренажерными залами и вспомогательными помещениями; открытых площадок для баскетбола, волейбола, воркаута с административно-бытовым корпусом; открытых площадок для пляжных видов спорта и площадок для тенниса с АБК; центра раннего физического развития; детской спортивной школы (спортивный зал, бассейн, вспомогательные помещения) с фитнес-залом для взрослых; центра водных видов спорта; легкоатлетического манежа, центра экстремальных видов спорта, футбольного поля.