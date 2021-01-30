На платформе #Москвастобой разместили цикл экскурсий, посвященный железнодорожным вокзалам

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Новый цикл онлайн-эскурсий, посвященный железнодорожным вокзалам в столице, появился на медиаплатформе #Москвастобой. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного комитета по туризму.

"Медиаплатформа #Москвастобой совместно с Музеем Москвы запускает новую серию онлайн-экскурсий "Москва вокзальная". Всего будут опубликованы шесть выпусков, в которых расскажут исторические факты и интересные истории про вокзалы столицы. Благодаря экскурсоводам Музея Москвы зрители узнают, когда был построен первый вокзал на Комсомольской площади, сколько раз перестраивался Ярославский вокзал и почему на Казанский вокзал можно приехать и без чемодана", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что первая экскурсия, посвященная Ленинградскому вокзалу, уже доступна на медиаплатформе.

"В первых четырех выпусках цикла речь пойдет о крупных московских вокзалах: Ленинградском, Казанском, Киевском и Ярославском. Пятая экскурсия будет посвящена Комсомольской площади. Помимо пассажирских узлов там расположено огромное количество других достопримечательностей, которые так или иначе связаны с развитием железных дорог", - пояснили в пресс-службе.

В последнем выпуске зрители узнают об истории малых вокзалов столицы. Сейчас они выполняют функции простых железнодорожных станций, но еще сто лет назад каждый из них имел огромное значение для местных жителей. Экскурсии будут выходить на медиаплатформе #Москвастобой два раза в неделю по средам и субботам.

#Москвастобой - специальный онлайн-проект, запущенный столичным комитетом по туризму вместе с культурными площадками города в марте 2020 года. На сайте москвастобой.рф можно виртуально посетить экскурсии, послушать лекции, увидеть театральные представления, кулинарные шоу, модные показы и многое другое. Пользователям доступна английская версия проекта - #Moscowwithyou.