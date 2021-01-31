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Сотрудники Росгвардии установили полевую кухню на Чистых прудах

Желающим предлагают чай и печенье

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Росгвардия на Чистых прудах установила полевую кухню, где предлагают всем желающим горячий чай и печенье, передает корреспондент ТАСС.

По словам сотрудников Росгвардии, такие кухни откроются в воскресенье в нескольких точках Москвы. Ранее была развернута полевая кухня на Трубной площади.

Как сообщали ранее в пресс-службе Главного управления МВД по Москве, из-за несогласованной акции в центре столицы 31 января вводятся ограничения для передвижения пешеходов. С 08:00 мск и до особого распоряжения на вход и выход закрыты станции метро "Александровский сад", "Охотный Ряд", "Театральная", "Площадь Революции", "Кузнецкий мост", "Лубянка", "Китай-город". При этом в воскресенье в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры уточнили, что по требованию полиции возможны ситуативные закрытия некоторых выходов центральных станций метрополитена, помимо семи станций.

МВД и прокуратура неоднократно предостерегали от участия в несанкционированных акциях, за которое предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.

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Россия
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