Электрички от Комсомольской площади в Москве отправляются по графику

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Электрички, прибывающие и отправляющиеся с вокзалов, которые расположены на Комсомольской площади в Москве, курсируют по расписанию, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе Московской железной дороги.

"Движение в порядке. Вокзалы [работают] в штатном режиме", - сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос о движении пригородных поездов, отправляющихся от Казанского и Ярославского вокзалов, а также станции Каланчевская (туда прибывают также поезда МЦД-2).

В пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании ТАСС также сообщили, что поезда с Ленинградского вокзала отправляются штатно.

Ранее в воскресенье участники незаконной акции в центре Москвы перекрыли движение в районе Комсомольской площади. Сейчас полиция оттесняет их в сторону станции метро "Красные Ворота".