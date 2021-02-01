Вторая очередь благоустройства набережной в Павшинской пойме завершилась в Красногорске

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Вторая очередь строительства набережной Москва-реки в районе Павшинской поймы завершилась в Красногорске. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе министерства благоустройства.

"Завершена вторая очередь строительства набережной реки Москва в районе Павшинской поймы. Проект реализован архитектурным бюро Basis по заказу Министерства благоустройства Московской области. <...> Новый отрезок набережной со временем станет озелененным и тенистым: здесь выcажены клены, ивы, красивая высокая трава. Отдых у воды стал возможен благодаря появлению шезлонгов, лавочек, двух смотровых площадок <...>. Беговая дорожка вдоль реки - ответ на запрос жителей, с которыми архитекторы очень плотно работали на проекте, проводили множество общественных слушаний и обсуждений, встречались с активистами, представляли им концептуальное видение по каждому предложению, что-то меняя в проекте с учетом их пожеланий", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что архитекторам удалось развести потоки идущих с моста людей и людей, направляющихся к общественному зданию так, чтобы жители многоэтажек могли спокойно прогуливаться во дворе, а другие могли прогуливаться по набережной.

"Губернатор Андрей Воробьев поручил заняться этим пространством, так как был большой запрос от жителей на преобразование этой территории, и уже в процессе работ мы видели отклик у людей и востребованность всего, что мы делаем. В результате получилось отличное городское пространство с велодорожкой, освещением, деревьями, спусками к воде и пандусами", - привели в пресс-службе слова министра благоустройства региона Михаила Хайкина.

В тексте отмечается, что в ходе работ были проведены исследовательские работы на предмет вмешательства в акваторию Москва-реки и сохранения ее экосистемы. "Пространство было у всех на слуху из-за сложившейся сложной ситуации. C одной стороны, оно находится на реке, напротив крупнейшего концертно-выставочного комплекса и станции метро, которой пользуется весь Красногорск. C другой - окружено очень плотной застройкой высотных жилых домов, придомовой территорией которых, по сути, и является. Через территорию проектирования проходит огромный пешеходный траффик. Задача совместить современную набережную для горожан и дворы для местных жителей была довольно сложной. Нам повезло, что на проекте работало несколько архитекторов, проживающих в этом районе, поэтому, несмотря на вызов, мы понимали проблемы и пути их решения", - привели в пресс-службе слова руководителя бюро Basis Ивана Охапкина.

О проекте благоустройства Павшинской поймы

Как сообщается на сайте министерства, раньше на береговой линии находился пустырь, масштабные работы по благоустройству начались в 2018 году.

Первый этап благоустройства набережной включал в себя территорию от храма до моста. В результате проведенных работ на месте бывшего пустыря обустроена набережная с беговой дорожкой, к которой ведут лестнично-лифтовой спуск и пандусы.

В пресс-службе пояснили, что Павшинская пойма является густонаселенным районом Красногорска с плотной застройкой высотных жилых домов, который нуждался в рекреационных территориях. Весь проект благоустройства набережной охватывает около 13 га.