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Движение на внутренней стороне МКАД затруднено из-за ДТП с грузовиком

В результате происшествия никто не пострадал

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Движение транспорта по внутренней стороне МКАД затруднено из-за столкновения грузового и легкового автомобилей. Об этом сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"На внутренней стороне 14 км МКАД в районе пересечения с Новоегорьевским шоссе столкнулись легковое и грузовое авто. Движение по трем полосам перекрыто, пострадавших нет. Будьте внимательны и выбирайте пути объезда", - говорится в публикации.

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