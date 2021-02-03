В Москве более 750 аптечных пунктов начали принимать электронные рецепты

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Более 750 аптечных пунктов Москвы начали принимать электронные рецепты. Об этом сообщила журналистам в среду заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В 2014 году мы начали оформлять электронные рецепты в системе ЕМИАС, однако для пациента их нужно было распечатать на бланке, поставить печать и личную подпись врача. Мы с радостью сообщаем, что теперь москвичи могут получить выписанные врачом лекарства, предъявив QR-код на экране мобильного устройства. Эта опция доступна во всех аптеках департамента здравоохранения, а также в ряде коммерческих аптек. Всего по городу электронные рецепты принимают в более 750 аптечных точках", - сказала Ракова.

Она добавила, что теперь рецепт подписывается электронной подписью врача и пациентам достаточно будет показать QR-код на экране телефона. По этому коду в аптеке или аптечном пункте сотрудник получит детальную информацию о назначенных препаратах из ЕМИАС.

"Все детали лекарственных назначений и выписанных рецептов отражаются в электронной медкарте пациента. Кроме того, это экономия времени для врача. И это безопасно: электронный рецепт нельзя подделать, а также он исключает возможность несанкционированной передачи назначений лекарств другим людям или неоднократной покупки препаратов в разных аптеках по одной и той же бумаге. Еще одним плюсом является сокращение лишних передвижений пациента по поликлинике, что особенно важно в период пандемии", - рассказала заместитель мэра.

Она добавила, что для тех, кто не готов пользоваться рецептом в электронном виде и хочет купить лекарства в аптеке, еще не подключенной к ЕМИАС, или уезжает в другой регион, сохранена возможность получить рецепт на традиционном бумажном бланке.