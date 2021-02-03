Мосметро взыскало 62 тыс. рублей с нарушителя, сорвавшего график движения поездов

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Московский метрополитен взыскал через суд 62 тыс. рублей с мужчины, сорвавшего график движения поездов на станции "Новоясеневская" осенью 2020 года. Пассажир перелез через торцевую дверь на мостик в тоннель навстречу поезду, в результате расписание метро было сорвано, сообщается в Тelegram-канале департамента транспорта Москвы в среду.

"Мосметро через суд добилось взыскания в 62 тыс. рублей с мужчины, сорвавшего график движения поездов осенью прошлого года на станции "Новоясеневская". Пассажир дошел до конца платформы и перелез через торцевую дверь на мостик в тоннель навстречу поезду. Поезд только ударил мужчину зеркалом, он не получил серьезных травм. Специалистам метрополитена пришлось экстренно обесточить контактный рельс, из-за чего на южном участке Калужско-Рижской линии проехало на четыре поезда меньше", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пассажиры были вынуждены ждать, а привычное расписание метро сорвалось. По этой причине юристы метрополитена подали иск в суд, по которому добились компенсации.