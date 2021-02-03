С 4 февраля в наземном транспорте Москвы откроют передние двери у водителей

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Передние двери в наземном городском транспорте Москвы начнут открывать с 4 февраля. Кабины водителей больше не будут отгорожены от основной части салона, сообщил ТАСС в среду источник в транспортном комплексе столицы.

"С завтрашнего дня открываем в автобусе все три двери. Ленты, отделяющие кабину водителя от салона, срезаем. Но билеты в автобусах пока не продаем", - сказал собеседник агентства.

По указу мэра Москвы от 16 марта прошлого года в наземном общественном транспорте столицы была отменена продажа билетов водителями. Так, с 17 марта билет у водителя нельзя приобрести в автобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах. Площадка перед кабиной водителя была отгорожена от остального салона. Мера была направлена на снижение угрозы заражения коронавирусом в наземном транспорте.